Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года выросло до 67,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 27 июля зарегистрированы 67 тыс. 251 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 60 тыс. 492 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 119 человек, число смертей от COVID-19 - на 4.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 257 тыс. 399 тестов.