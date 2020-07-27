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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛА ВСЕГО ЛИШЬ НА 3,3 РУБЛЯ
15:28 27.07.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в июне 2020 г. составила 1233,4 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.
Напомним, в мае текущего года средняя зарплата в области была 1230,1 рубля.
Таким образом за июнь она выросла всего лишь на 3,3 рубля.
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