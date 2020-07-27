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ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПЛАНИРУЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЗАВЕРШИТЬ СЕМЬ ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ


14:23 27.07.2020

Концерн «Беллесбумпром» в ближайшее время планирует завершить семь крупных инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств, а также несколько точечных мероприятий по техническому переоснащению действующих. Об этом заявил председатель концерна Михаил Касько в интервью «Белорусской лесной газете».

«К примеру, в 2020 году планируем ввести в эксплуатацию, а с 2021-го обеспечить наращивание выпуска и освоение производственных мощностей производства мелованных и немелованных видов картона в Добруше, производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове. Одним из знаковых инвестиционных проектов за всю историю развития отрасли стало производство сульфатной беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК». Здесь мы планируем создать крупнейший кластер целлюлозно-бумажной промышленности мирового уровня с объемом производства товарной продукции около 1 млн тонн в год. Реализация намеченных мероприятий приведет к тому, что в 2025 году в республике будет перерабатываться 370 тыс. тонн целлюлозы», - рассказал чиновник.

По его словам, также валовый выпуск бумаги и картона в натуральном выражении возрастет в 2,3 раза, до 530 тыс. тонн, пиломатериалов — на 25%, фанеры — более чем на 7%, производство мебели увеличится в 1,3 раза.

«Насколько при этом вырастет потребность в круглом лесе? Для загрузки производства концерна древесным сырьем потребуется в 2021 году 6,3 млн куб. м, в 2022-м — 6,6 млн куб. м, в 2023-м — 6,8 млн куб. м, в 2024-м — 7 млн куб. м и уже в 2025 году порядка 7,3 млн куб. м. Как видите, объемы потребления будут планомерно расти», - заключил Михаил Касько.
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