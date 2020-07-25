В Новой Боровой появился необычный детский сад для 230 малышей.

Здание и двор оформлены в концепции карандашного рисунка, будто архитекторами и дизайнерами выступали сами дети. Все работы взял на себя застройщик «А-100 Девелопмент», который передаст объект на баланс государства.

На строительство ушло 12 месяцев. Для «А-100 Девелопмент» это уже пятый детский сад, в том числе третий — в Новой Боровой. Учитывая растущие вместе с районом потребности, он крупнее предыдущих. Кроме того, он задает новый стандарт социальной инфраструктуры. Его планируют взять за основу проекта, который можно будет тиражировать по всей стране.

«Как застройщик мы имеем очень большую экспертизу в создании социальных объектов. В каждом проекте мы экспериментируем с планировочными решениями, функциональным зонированием, архитектурными решениями фасадов и благоустройством. Интерес к нашим садам проявляют не только частные, но и государственные застройщики. А с учетом того, что в состав группы компаний вошел завод сборного железобетона, у нас появилась отличная возможность создать не просто типовой, а действительно современный, функциональный детский сад, который сможет появиться не только в наших жилых комплексах. Тем самым мы продолжим не просто создавать объекты недвижимости, а менять стандарты отрасли, задавать планку в архитектуре и урбанистике, вносить в вклад в развитие качественной комплексной застройки по всей стране», - отметили в «А-100 Девелопмент».

Детский сад возвели для детей из Новой Боровой и прилегающей застройки. Всего здесь будут познавать мир 12 групп ребят разных возрастов — от 3 до 6 лет. Занятия начнутся уже осенью.

Монолитно-каркасное здание включает три этажа с широкими коридорами и большими окнами. Для каждой группы обустроены свои гардеробная, комната для занятий и спальня, а в уборных все умывальники и раковины подобраны под средний рост детей. Стены выполнены в радужных тонах и расписаны художником в стиле детского рисунка. Что интересно, они не боятся царапин, так как выполнены из сверхпрочного материала со сложным флоковым покрытием.

Фасад оформлен яркими полосками в стилистике коробки с карандашами. Стены комнат и игровые площадки создают ассоциацию с детской раскраской.

«Новый детский сад меняет представление, каким может быть комфортное и развивающее пространство. Чаще всего, оно отражает видение взрослых, мы же постарались взглянуть глазами ребенка. Расписные фасады, красочные интерьеры, мультяшные игровые площадки — мы будто перенесли в реальность детские рисунки с набором карандашей», - раскрыли замысел в «А-100 Девелопмент».

В здании на 3600 «квадратов» есть большой спортзал и концертная комната для занятий танцами и музыкой. Еду для детей будут готовить на кухне, оборудованной не хуже ресторанной. Предусмотрены кабинеты психолога и дефектолога. Продуман также медицинский блок с двумя палатами и панорамными окнами во двор, чтобы дети с внезапным недомоганием не чувствовали себя одинокими.

Двор вокруг садика разделен на 12 игровых площадок с верандами и теневыми навесами. Для ребят установлены горки, качели, балансиры, машинки, вертолеты, песочницы и гигантские счеты, а выучить ПДД можно в мини-квартале с дорожной разметкой. Командные игры, вроде футбола и баскетбола, будут проходить на небольшом поле с воротами и кольцами.

Необычно выглядит и главная площадка с обратной стороны здания. Она покрыта прорезиненным покрытием двух цветов и обустроена скамейкой-пончиком, фантазийными деревьями (такими, как их рисуют малыши) и музыкальными инструментами, вроде уличного ксилофона, приехавшего из Британии. Рядом разбит мини-огород, в котором каждый ребенок сможет вырастить свое первое растение.

Большое внимание застройщик уделил безопасности детей. Территория детсада полностью огорожена, а пройти внутрь можно в 3 местах через калитки с видеодомофонами. Вдоль здания также расставлены камеры наблюдения и датчики, а вся информация мгновенно поступает на пост охраны. Кроме того, в детском саду создана безбарьерная среда, он оснащен современным лифтом и входами с уровня земли.

Детский сад целиком спроектирован и возведён компанией «А-100 Девелопмент», которая и застраивает Новую Боровую. Вскоре его передадут управлению по образованию Минского районного исполнительного комитета, после чего начнут формировать детские группы.