На сегодня зерновых и зернобобовых уже убрано примерно на 19% площадей. Урожайность - 37,6 ц/га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

"Эта урожайность позволяет говорить о том, что мы можем получить зерновых колосовых в этом году 8,1 млн т. И прибавка составит по колосовым 1,5 млн т зерна. Заканчиваем уборку рапса, еще осталось 4-5 дней, 89% убрано", - сказал руководитель Минсельхозпрода.

Он также доложил об обеспеченности техникой и топливом и о работе по поставкам сельхозпродукции на экспорт. С техникой проблем нет - для нужд аграриев страны в текущем году было дополнительно поставлено несколько сотен комбайнов. Часть из них уже поступила, а часть прибудет в ближайшие дни и также подключится к уборке. Технически есть возможность убрать за 21 погожий день все зерновые колосовые, по 4,5-5% посевных площадей в день.