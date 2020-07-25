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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НА СЕГОДНЯ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ УЖЕ УБРАНО ПРИМЕРНО НА 19% ПЛОЩАДЕЙ
13:20 27.07.2020
На сегодня зерновых и зернобобовых уже убрано примерно на 19% площадей. Урожайность - 37,6 ц/га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.
"Эта урожайность позволяет говорить о том, что мы можем получить зерновых колосовых в этом году 8,1 млн т. И прибавка составит по колосовым 1,5 млн т зерна. Заканчиваем уборку рапса, еще осталось 4-5 дней, 89% убрано", - сказал руководитель Минсельхозпрода.
Он также доложил об обеспеченности техникой и топливом и о работе по поставкам сельхозпродукции на экспорт. С техникой проблем нет - для нужд аграриев страны в текущем году было дополнительно поставлено несколько сотен комбайнов. Часть из них уже поступила, а часть прибудет в ближайшие дни и также подключится к уборке. Технически есть возможность убрать за 21 погожий день все зерновые колосовые, по 4,5-5% посевных площадей в день.
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