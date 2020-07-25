ЭКОНОМИКА РБ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» С ЖИТЕЛЯМИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ СОСТОИТСЯ 30 ИЮЛЯ

12:45 27.07.2020 Комитет государственного контроля Гомельской области 30 июля проводит «горячую телефонную линию» с жителями региона по вопросам строительства многоквартирных жилых домов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, задать вопросы можно будет с 12:00 до 13:00 по номеру телефона в Гомеле 23-83-82.