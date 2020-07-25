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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» С ЖИТЕЛЯМИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ СОСТОИТСЯ 30 ИЮЛЯ
12:45 27.07.2020
Комитет государственного контроля Гомельской области 30 июля проводит «горячую телефонную линию» с жителями региона по вопросам строительства многоквартирных жилых домов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, задать вопросы можно будет с 12:00 до 13:00 по номеру телефона в Гомеле 23-83-82.
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