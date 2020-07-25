29 июля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины откроется класс робототехники Гомельского технопарка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, он будет функционировать на базе факультета физики и информационных технологий. В новый класс для занятий робототехникой будут принимать школьников в возрасте от 10 до 15 лет.

Занятия будут проводить преподаватели факультета, прошедшие стажировку в Санкт-Петербурге. Учебная программа, которую будут применять педагоги, используется более чем в 70 школьных учреждениях России и Финляндии".

Школьников ожидают занятия по основам программирования на языке Scratch, программированию электронных устройств и виртуального умного дома на основе технологий RobboScratch и Arduino Wiring, мобильной робототехнике, схемотехнике, а также 3D-моделированию и печати.

В настоящее время проводится набор учащихся в группы, в каждой из них будут заниматься по 10 человек. В числе основных требований - желание получать новые знания, пробовать, создавать что-то новое.