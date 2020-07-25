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ЭКОНОМИКА РБ


БПХО ПОСТАВЛЯЕТ НА РЫНКИ ЕВРОПЫ ПОРЯДКА 10% ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ


12:28 27.07.2020

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение (БПХО) сегодня поставляет на рынки Европы порядка 10% выпускаемой продукции. Такая информация прозвучала во время посещения 25 июля заместителем премьер-министра Юрием Назаровым предприятия.

Юрий Назаров считает важным наращивание экспорта продукции в европейские страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, БПХО провело масштабную модернизацию и сегодня представляет собой современное производство, выпускающее продукцию, которая с легкостью конкурирует на рынке.

Заместитель премьер-министра поделился с журналистами впечатлениями от посещения БПХО.

«Это серьезное, мощное предприятие, которое задает определенную политику в своей области. И хотя сегодня мощности его загружены не полностью, предприятие работает. И главное – в нынешних условиях мы сохранили коллектив, у них не прирастают на складах запасы готовой продукции. Сегодня, чтобы загрузить все производственные мощности, им требуется поддержка со стороны государства на закупку материалов и сырья. И этот вопрос может быть решен: есть механизм оказания помощи в рамках указа № 143. Под гарантию правительства они получат кредитные средства. И мы договорились, что если мы окажем им помощь – в сентябре они выйдут на полную загрузку мощностей. А это, в свою очередь, и полная занятость, и достойная зарплата», – подчеркнул Юрий Назаров.
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