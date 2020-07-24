В нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 млн т. Об этом заявил Александр

Лукашенко во время поездки в Несвижский район и посещения поля озимой пшеницы ОАО "Новая жизнь".

"Когда мы говорим о том, что мы 8 млн т зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн т - зерна кукурузы. В общем, 9,5 млн т зерна в этом году это минимум, который должны взять. И мы можем его взять", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.