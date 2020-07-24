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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛГИ БМЗ ОБРАЗОВАЛИСЬ ИЗ-ЗА НЕОПРАВДАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕКОТОРЫХ ПРОЕКТОВ - ПРЕМЬЕР
11:43 27.07.2020
Главная сложность в ОАО "БМЗ" долговые обязательства. Это отметил премьер-министр Роман Головченко при посещении ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК".
"Они образовались из-за того, что некоторые проекты пока не оправдали себя экономически. Изменилась рыночная конъюнктура, мировые цены, поэтому не хватает сил, чтобы рассчитаться по обязательствам. Сегодня мы рассматривали пути дальнейшего развития БМЗ и направления для дополнительной оптимизации затрат, искали резервы... Недавно принят ряд решений по реструктуризации задолженности, и сегодня обсуждали следующие шаги. Государство не может уйти от оказания поддержки БМЗ - это градообразующее предприятие, которое дает около 20% общего объема производства Минпрома. Если тяжело, нужно помогать - по этому принципу живет весь мир", - рассказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Мировые цены на весь ассортимент металлопродукции значительно варьируются в течение последнего десятилетия.
"Начиная с 2011 года, цены постоянно находятся в состоянии турбулентности. Сейчас предприятие занято поиском высокомаржинальных ниш", - отметил премьер-министр.
Роман Головченко подчеркнул, что коллектив металлургов решает реальные задачи.
"Есть общие подходы, включая снижение издержек. Ранее президент поставил задачу - оптимизировать сбытовую цепочку, чтобы сократить путь до потребителя, исключая посредников. И результат последовал. Сейчас речь о повышении эффективности работы предприятия. БМЗ в состоянии себя обеспечивать, есть выручка и объемы производства", - сказал он.
По прогнозам специалистов БМЗ, диверсификация рынков сбыта, выпуск новых видов продукции и сокращение издержек производства позволят БМЗ по итогам июля выйти на безубыточную работу.
ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.
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