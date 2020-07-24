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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВАЖНО РАЗВИВАТЬ ВНУТРЕННИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – ЧИНОВНИК


11:17 27.07.2020

В Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения 25 июля Центра международных связей Министерства образования.

"Сегодня важно сделать акцент на внутреннем образовательном туризме, что будет содействовать развитию патриотического воспитания молодежи и популяризации историко-культурных и природных достопримечательностей нашей страны. Необходимо организовывать туры, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, туристические программы, посвященные изучению богатого исторического наследия страны", - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, необходимо использовать современные технологии, нестандартный, креативный подход к организации экскурсий и путешествий, а также обеспечить интересную подачу рекламных материалов о поездках и турах для детской и молодежной аудитории.

"Важно, чтобы содержание экскурсий было адаптировано для каждой возрастной категории обучающихся, в том числе детей дошкольного возраста. Кроме того, необходима соответствующая подготовка экскурсоводов и гидов, а в образовательный процесс следует регулярно включались новые объекты для посещения и туристические маршруты, в том числе в регионах", - отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко подчеркнул, что Беларусь славится своей уникальной природой, историко-культурным наследием, гостеприимством. Ежегодно тысячи туристов выбирают нашу страны для отдыха и оздоровления.

"Это наше национальное достояние, и это надо ценить, бережно передавая из поколения в поколение", - добавил он.

Вице-премьер ознакомился с работой Центра международных связей Министерства образования и отметил, что центр уже достаточно успешно работает в направлении развития образовательного туризма. Во время встречи также обсуждались вопросы продвижения экспорта образовательных услуг, въездного образовательного туризма.
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