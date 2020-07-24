ОАО «КБ Радар» выпустило второе поколение комплекса обнаружения операторов БПЛА «Гроза-О».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс состоит из летающей платформы с установленным на ней радиопеленгатором и системой связи, а также ноутбука оператора. Получив информацию о несанкционированном присутствии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в зоне ответственности, оператор дает летающей платформе команду на взлет, после чего производится автоматическое пеленгование пульта управления БПЛА c воздуха из нескольких точек пространства, передача оператору информации о координатах пульта управления БПЛА и полет к месту его нахождения для осуществления фото- и видеофиксации.

По сравнению с предшественником, новая версия комплекса «Гроза-О» имеет повышенную точность пеленгования. Почти вдвое уменьшены габариты и вес, на 30% увеличено время полета, на 40% – дальность полета, расширен диапазон рабочих температур.

Изделие может применяться силовыми ведомствами в рамках выполнения задач по обеспечению безопасности массовых мероприятий, государственных визитов, спортивных соревнований и т.д.