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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КБ РАДАР» ВЫПУСТИЛО ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА ОБНАРУЖЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ БПЛА «ГРОЗА-О»
10:50 27.07.2020
ОАО «КБ Радар» выпустило второе поколение комплекса обнаружения операторов БПЛА «Гроза-О».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс состоит из летающей платформы с установленным на ней радиопеленгатором и системой связи, а также ноутбука оператора. Получив информацию о несанкционированном присутствии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в зоне ответственности, оператор дает летающей платформе команду на взлет, после чего производится автоматическое пеленгование пульта управления БПЛА c воздуха из нескольких точек пространства, передача оператору информации о координатах пульта управления БПЛА и полет к месту его нахождения для осуществления фото- и видеофиксации.
По сравнению с предшественником, новая версия комплекса «Гроза-О» имеет повышенную точность пеленгования. Почти вдвое уменьшены габариты и вес, на 30% увеличено время полета, на 40% – дальность полета, расширен диапазон рабочих температур.
Изделие может применяться силовыми ведомствами в рамках выполнения задач по обеспечению безопасности массовых мероприятий, государственных визитов, спортивных соревнований и т.д.
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