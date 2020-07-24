Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев подтвердил планы правительства по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников. Информация прозвучала 24 июля по итогам заседания коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года.

"Что касается Минска, то это довольно серьезный объем работ. Необходимо дополнительно обеспечить доставку для города порядка 180 тыс. куб. м воды ежедневно. Сейчас разработаны программы, идет работа над предпроектной документацией по строительству необходимых сооружений и добуриванию скважин, чтобы столица к 2025 году была полностью обеспечена чистой питьевой водой из подземных источников", - сказал Владимир Кухарев, которого цитирует сайт правительства.

Вице-премьер напомнил, что и в целом по стране стоит задача до 2025 года обеспечить все население качественной питьевой водой.

"Разработана соответствующая программа, строятся станции обезжелезивания. Так, в 2019 году построено 270 станций, на этот год запланировано не менее 280. Думаю, в ближайшие три года в сельских населенных пунктах мы обеспечим строительство всех станций", - добавил Владимир Кухарев.