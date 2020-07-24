|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕВЕСТИ МИНСК НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
10:42 27.07.2020
Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев подтвердил планы правительства по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников. Информация прозвучала 24 июля по итогам заседания коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года.
"Что касается Минска, то это довольно серьезный объем работ. Необходимо дополнительно обеспечить доставку для города порядка 180 тыс. куб. м воды ежедневно. Сейчас разработаны программы, идет работа над предпроектной документацией по строительству необходимых сооружений и добуриванию скважин, чтобы столица к 2025 году была полностью обеспечена чистой питьевой водой из подземных источников", - сказал Владимир Кухарев, которого цитирует сайт правительства.
Вице-премьер напомнил, что и в целом по стране стоит задача до 2025 года обеспечить все население качественной питьевой водой.
"Разработана соответствующая программа, строятся станции обезжелезивания. Так, в 2019 году построено 270 станций, на этот год запланировано не менее 280. Думаю, в ближайшие три года в сельских населенных пунктах мы обеспечим строительство всех станций", - добавил Владимир Кухарев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2020
Курсы в банках
на 27.07.2020
Конвертация в банках
на 27.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте