За I полугодие 2020 г. на 585 строящихся в республике объектах жилья инспекции Департамента контроля и надзора за строительством (Госстройнаддзора) выявили более 19,5 тыс. различных дефектов и нарушений, выдали 1243 предписания и рекомендаций по их устранению. Об этом сообщил начальник отдела методологии и правового регулирования Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Денис Владыко на пресс-конференции по вопросам жилищного строительства в пресс-центре Дома прессы 24 июля 2020 г.

По его словам, инспекциями Департамента контроля и надзора за строительством проведено 1785 посещений (мониторингов, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера) объектов жилья.

За нарушения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности к административной ответственности привлечено 536 физических и юридических лиц, с которых взыскано почти 550 тыс. руб. штрафа.

В связи с систематическим нарушением требований законодательства в строительстве инспекциями Госстройнадзора по объектам жилья было направлено в адрес Минстройархитектуры и в органы по сертификации 22 предложения о прекращении действия квалификационных аттестатов, сертификатов соответствия, свидетельств о технической компетентности систем производственного контроля. По результатам рассмотрения прекращено действие 5 документов.

На долю Минска приходится пятая часть от 770 объектов жилья, строящихся в республике в настоящее время, – 160. Для льготной категории граждан строится 104 дома, в том числе 23 – для многодетных семей.

В I полугодии текущего года было выдано 45 заключений о приемке объектов в эксплуатацию по 31 объекту.

При этом первый заместитель начальника Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску Ирина Колесникова отметила: «Мы, конечно, нацелены на то, чтобы семьи быстрее могли въехать в новое жилье. Но в первую очередь боремся за качество. За истекший период этого года нами было выдано 20 мотивированных отказов – не с первого раза сдается жилье. Необходимо понимать, что органы Госстройнадзора – это внешний аудит, третьей стороной. Не ежедневный, а периодический надзор. Самый главный на любой стройке – заказчик, от него зависит, когда и в каком качестве будут сданы объекты. Важнейшая роль также принадлежит службам авторского и технического надзора».

Начиная с 2018 г. стало строиться больше объектов жилья в Минской области. Если в столице в этом году планируется построить 630 тыс. квадратных метров, то в области – 1120 тыс. квадратных метров. Активное строительство ведется городах-спутниках – Смолевичах, Руденске.

«Осуществляя надзор за строительством объектов, боремся с недобросовестными застройщиками, подрядчиками, наказываем за отступление от проектной документации и требований технических нормативных правовых актов», – отметил заместитель начальника Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области Владимир Клишевич, особо подчеркнув необходимость качественного выполнения работ всеми участниками строительства объекта.