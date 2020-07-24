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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ АМПУЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В БОРИСОВЕ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
09:56 27.07.2020
Работы по запуску производства ампул из отечественного сырья в новом цеху ОАО "Белмедстекло" должны завершиться в I квартале 2021 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев при посещении ОАО "Белмедстекло" в Борисове.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ОАО попало в перечень из пяти предприятий в Борисове, где должны быть созданы новые производства, имеющие определяющее значение для инновационного развития Беларуси. В "Белмедстекло" организуется производство медицинского стекла и изделий из него с внедрением инновационных технологий и лазерной резки стеклотрубки. Сейчас ампулы в Беларуси производят из импортного сырья. После реализации проекта в Борисове будут производить собственную стеклянную трубку и уже из нее делать как ампулы различного размера, так и в перспективе расширять линейку стеклянной упаковки. Кроме того, если сейчас мощность производства - 150 млн ампул в год, то проектная мощность - 650 млн. На нее будут выходить поэтапно в течение двух лет.
Масштаб работ большой, потребовалось дополнительное финансирование.
"Принято решение... Подготовлен проект указа, в соответствии с которым Банк развития предоставит кредит. А мы будем до 2030 года из инновационного фонда республиканского и Минской области погашать основной долг и проценты, - рассказал Владимир Кухарев. - Как только начнет поступать финансирование, параллельно продолжатся все строительные и наладочные работы. В первом квартале 2021 года должны все закончить и выходить на пусконаладку, чтобы затем поэтапно наращивать мощности".
Эта новость особенно обрадовала работников предприятия: при общении с Владимиром Кухаревым вопросы о дальнейшей судьбе ОАО "Белмедстекло" звучали чаще других.
Как рассказал директор ОАО "Белмедстекло" Виталий Мойнич, уже в ближайшее время завершится подготовка к пуску новой печи. "Параллельно будет идти модернизация силовых и инженерных сетей. Третье - это окончание строительства ампульного цеха, где будут установлены 15 новых линий, из которых 9 уже пришли, остальные ожидаются. И параллельно завершаем модернизацию административно-бытового корпуса", - перечислил Виталий Мойнич.
Вице-премьер уверен, что удастся решить и вопрос с приездом иностранных специалистов компании-производителя оборудования, которые должны провести пусконаладочные работы печи.
Таким образом, ОАО "Белмедстекло" уже в ближайшем будущем сможет полностью обеспечить потребность отечественной фармакологии и смежных сфер в ампулах и даже поставлять товар на экспорт - уже ведутся переговоры с контрагентами.
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