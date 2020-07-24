Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии. Об этом сообщил 24 июля журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который принимал участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года.

"Увеличение потребления электроэнергии - очень важный для страны вопрос в связи с вводом атомной станции, у нас будет большой объем электроэнергии. Поэтому сейчас готовится программный документ, который охватывает все сферы деятельности и отрасли народного хозяйства для увеличения потребления электроэнергии", - сказал Владимир Кухарев, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, отдельным блоком будут идти вопросы отопления жилья (как многоэтажного, так и одноэтажного), садовых товариществ, дачных домиков.

"В этой программе будут обозначены подходы, конкретные сроки, финансирование, чтобы в максимально краткие сроки каждый обратившийся мог получить достаточный объем электроэнергии для отопления своего жилья, - пояснил Владимир Кухарев. - Также прорабатываются вопросы по увеличению уже со следующего года в два раза объемов строящегося жилья с электрическим отоплением".