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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ГОТОВИТ НОВУЮ ПРОГРАММУ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
09:09 27.07.2020
Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии. Об этом сообщил 24 июля журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который принимал участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года.
"Увеличение потребления электроэнергии - очень важный для страны вопрос в связи с вводом атомной станции, у нас будет большой объем электроэнергии. Поэтому сейчас готовится программный документ, который охватывает все сферы деятельности и отрасли народного хозяйства для увеличения потребления электроэнергии", - сказал Владимир Кухарев, которого цитирует сайт правительства.
По его словам, отдельным блоком будут идти вопросы отопления жилья (как многоэтажного, так и одноэтажного), садовых товариществ, дачных домиков.
"В этой программе будут обозначены подходы, конкретные сроки, финансирование, чтобы в максимально краткие сроки каждый обратившийся мог получить достаточный объем электроэнергии для отопления своего жилья, - пояснил Владимир Кухарев. - Также прорабатываются вопросы по увеличению уже со следующего года в два раза объемов строящегося жилья с электрическим отоплением".
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