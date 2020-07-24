ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В ИЮНЕ НА 1,7%

18:24 24.07.2020 Средняя номинальная начисленная заработная плата работников Беларуси в июне 2020 года составила 1248,9 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В мае средняя зарплата была 1227,9 рубля. Таким образом, за июнь она выросла по сравнению с маем на 21 рубль, или на 1,7%.