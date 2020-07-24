|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В ИЮНЕ НА 1,7%
18:24 24.07.2020
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников Беларуси в июне 2020 года составила 1248,9 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В мае средняя зарплата была 1227,9 рубля.
Таким образом, за июнь она выросла по сравнению с маем на 21 рубль, или на 1,7%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2020
Курсы в банках
на 24.07.2020
Конвертация в банках
на 24.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте