Первый жесткий дискаунтер «Грошык» открывается 25 июля в Могилеве (ул. Якубовского, 22).

Ключевая особенность этой сети дискаунтеров – очень низкие цены на товары за счет минимизации расходов на логистику и персонал.

Могилевский «Грошык» откроется рядом с Электротехническим колледжем и будет работать ежедневно с 9 утра до 22 вечера. Дискаунтер занимает почти 1000 «квадратов», причем под выкладку товара выделена большая часть пространства.

В «Грошыке» будут представлены всем знакомые отделы: мясной, рыбный, молочный, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, хозяйственные и детские товары, а также все, что нужно для домашних животных. Место на полках получают только популярные продукты. Зато и стоят заметно дешевле, чем в обычных магазинах.

Всего покупателям доступны более 1200 наименований товаров по максимально дешевым ценам. Например, бананы здесь продаются всего по 1,99 рубля за кило, сочный арбуз – 89 коп. за кг, персики – по 2,79 рубля, рыба минтай – 4,59 за кг, колбаса «Сервелат Барбадос» — 9,69 руб. за 1 кг, немецкий кофе Standard стоит 4,99 рубля за пачку в 500 г, чай чёрный Tess — 5,59 руб. за 100 пакетиков. Средство для стирки Persil всего по 4,99 рубля за 10 капсул, шампунь Head&Shoulders, — 5,99 руб. за 400 мл, а стиральный порошок Milis производства Чехии – 11,99 руб. за 9 кг.

Напомним, «Грошык» – молодой белорусский ретейлер в формате жестких дискаунтеров. Его запустили в качестве конкурента российским сетям «Светофор» и «Доброцен». «Грошыки» уже открыты в Минске, Гомеле, Барановичах, Бресте, Солигорске, Орше, Слониме, Полоцке, Бобруйске.

Формат нравится покупателям благодаря более низким ценам, удачному расположению в городе и быстрому обслуживанию.