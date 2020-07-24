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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПК «ОДНО ОКНО» - НЦЭУ
17:55 24.07.2020
Внесены изменения в функционал программного комплекса «Одно окно».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ), из перечня административных процедур, по которым возможно зарегистрировать заявление, исключены пункты, отмененные в соответствии с действующим законодательством. При этом созданные ранее заявления по указанным административным процедурам доступны для поиска и просмотра зарегистрировавшим их пользователям.
В частности, исключены из состава программного комплекса следующие административные процедуры:
1.1.1. Принятие решения об обмене жилых помещений;
1.1.9. Принятие решения о приватизации жилого помещения;
1.1.9-1 Принятие решения о даче согласия на приватизацию жилых помещений, в которых проживают без совершеннолетних членов семьи дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2.47 Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала;
18.24 Принятие областными (Минским городским) Советами депутатов, облисполкомами (Минским горисполкомом) в случае делегирования им областными (Минским городским) Советами депутатов своих полномочий решения об исключении капитальных строений (зданий, сооружений), их частей из перечня неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены
В настоящее время в комплексе осуществляется 204 административные процедуры, доступ к ПК «Одно окно» предоставлен 812 организациям (2119 пользователей).
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