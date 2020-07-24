ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГЛАВА ГКНТ ПРИЗВАЛ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РЕГИОНОВ ВКЛЮЧИТЬСЯ В РАБОТУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОСПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА


17:46 24.07.2020

Реализация инновационных проектов должна стать локомотивом эффективного экономического развития регионов. Об этом заявил 24 июля на заседании Березовского райисполкома председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, местные органы власти должны активнее включиться в работу по формированию Государственной программы инновационного развития на 2021-2025 годы.

«Высокотехнологичные проекты в реальном секторе экономики – это драйверы экономического роста не только региона, но и страны в целом», – подчеркнул Александр Шумилин.

В качестве примера он привел небольшой город Славгород, который, в рамках госпрограммы инновационного развития, в 2021 году организует новое производство в пищевой промышленности на основе отечественного сырья. Реализация этого проекта позволит нарастить экспорт продукции, а также создать новые рабочие места и новые точки роста для развития экономики города и Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, вопросы инновационного развития поднимались и во время личного приема граждан, который председатель ГКНТ провел в Березовском райисполкоме.

В частности, генеральный директор ОАО «Березастройматериалы» Александр Побожный интересовался реализацией и финансированием инновационных проектов, а также процедурой их включения в государственную программу инновационного развития. Следует отметить, что еще один инновационный проект – «Внедрение вакуумно-пленочной технологии литья» – планируется реализовать в Березовском районе на ОАО «Белоозерский энергомеханический завод».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2020
валюта курс
EUR 2.7711
USD 2.3898
RUB 3.3399
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7711 +0.0087
USD 2.3898 +0.0041
RUB 3.3399 -0.0214
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.7790
USD 2.3940 2.4010
RUB 3.3300 3.3450
подробнее

Конвертация в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 82.7000 83.5000
USD/RUB 71.4000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте