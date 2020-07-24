Реализация инновационных проектов должна стать локомотивом эффективного экономического развития регионов. Об этом заявил 24 июля на заседании Березовского райисполкома председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, местные органы власти должны активнее включиться в работу по формированию Государственной программы инновационного развития на 2021-2025 годы.

«Высокотехнологичные проекты в реальном секторе экономики – это драйверы экономического роста не только региона, но и страны в целом», – подчеркнул Александр Шумилин.

В качестве примера он привел небольшой город Славгород, который, в рамках госпрограммы инновационного развития, в 2021 году организует новое производство в пищевой промышленности на основе отечественного сырья. Реализация этого проекта позволит нарастить экспорт продукции, а также создать новые рабочие места и новые точки роста для развития экономики города и Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, вопросы инновационного развития поднимались и во время личного приема граждан, который председатель ГКНТ провел в Березовском райисполкоме.

В частности, генеральный директор ОАО «Березастройматериалы» Александр Побожный интересовался реализацией и финансированием инновационных проектов, а также процедурой их включения в государственную программу инновационного развития. Следует отметить, что еще один инновационный проект – «Внедрение вакуумно-пленочной технологии литья» – планируется реализовать в Березовском районе на ОАО «Белоозерский энергомеханический завод».