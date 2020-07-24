За 1 полугодие 2020 г. в бюджет Могилевской области поступило 706,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 16,9% или на 102,0 млн. рублей в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 247,4 млн. рублей (35%), налога на добавленную стоимость – 98,1 млн. рублей (13,9%), акцизов – 39,3 млн. рублей (5,6%), налога на недвижимость – 32,9 млн. рублей (4,7%), налога при упрощенной системе налогообложения – 29,3 млн. рублей (4,1%), земельного налога – 14,5 млн. рублей (2,0%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», РУП «Могилевоблгаз», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», СООО «Оазис Груп», ООО «Кронохем». Удельный вес их платежей составил 17% общих поступлений в бюджет области.