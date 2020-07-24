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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ ВЫРОС НА 33%


16:28 24.07.2020

С начала года на экспортных торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализована продукция черной и цветной металлургии на сумму 27 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объем сделок пришелся на черные и цветные металлы, а также их лом и отходы. За первое полугодие компании из Германии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины закупили данной продукции на 24 млн BYN, превысив показатель 2019 г. на 20%.

Кроме того, активно развивался совместный проект БУТБ и Белорусского металлургического завода (БМЗ). За отчетный период на рынок Польши реализован арматурный прокат на сумму порядка 3 млн BYN.

Как сообщил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, в планах биржи на ближайшую пятилетку существенно нарастить долю экспорта в структуре сделок с металлопродукцией.

«Сейчас экспорт занимает лишь 5% в обороте секции металлопродукции. Остальной объем обеспечивается за счет импорта и транзакций на внутреннем рынке. Такая ситуация сложилась ввиду того, что долгое время биржевая площадка позиционировалась прежде всего как закупочный инструмент. Однако с конца прошлого года мы взяли курс на развитие экспортного направления, и «первой ласточкой» стал наш совместный проект с БМЗ по диверсификации экспорта белорусской арматуры. В дальнейшем планируем расширять товарную номенклатуру и осваивать новые перспективные рынки, чтобы в течение следующих пяти лет довести долю экспортных сделок как минимум до 20%», – заявил представитель БУТБ.
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