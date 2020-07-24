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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛКАРТОГРАФИЯ» ВЫПУСТИЛО КАРТУ «ГЛУБОКОЕ. ГЛУБОКСКИЙ РАЙОН»
15:45 24.07.2020
Республиканское унитарное предприятие «Белкартография» выпустило карту «Глубокое. Глубокский район».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, план Глубокого представлен в масштабе 1:10 000, карта района – в масштабе 1:100 000. Языки издания – русский, английский.
Глубокский район один из наиболее индустриально развитых районов Витебской области. Расположен в северо-западной части Беларуси, на юго-западе Витебской области. Центр района – город Глубокое.
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