Республиканское унитарное предприятие «Белкартография» выпустило карту «Глубокое. Глубокский район».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, план Глубокого представлен в масштабе 1:10 000, карта района – в масштабе 1:100 000. Языки издания – русский, английский.

Глубокский район один из наиболее индустриально развитых районов Витебской области. Расположен в северо-западной части Беларуси, на юго-западе Витебской области. Центр района – город Глубокое.