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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ИЗМЕНИЛА УСЛОВИЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТОВ


14:55 24.07.2020

С 24 июля 2020 года по 30 марта 2021 можно изменить дату вылета или маршрут полета в рамках одной зоны программы «Белавиа Лидер» без дополнительных сборов с периодом путешествия до 31 декабря 2021 года.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, «Белавиа» получает много вопросов о возможности изменения даты и маршрута путешествия в случае отмены рейса из-за COVID-19 и понимает обеспокоенность граждан отсутствием определенности в ситуации пандемии.

Теперь пассажиры могут однократно изменить дату полета без дополнительных сборов в случаях отмены рейса и/или однократно изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны указанной выше программы. Изменение направления путешествия возможно только в случаях отмены рейса, если изменение маршрута соответствует правилам выбранного тарифа.

Изменения в авиабилеты могут быть внесены по 30 марта 2021 года включительно.

В случае отказа от перевозки ввиду официального запрета на въезд/выезд необходимо до вылета рейса проинформировать агента по месту покупки билета или службу поддержки авиакомпании о необходимости аннулирования мест на рейсе. При этом пассажир также сможет изменить дату вылета либо маршрут с применением изложенных правил.

За информацией об условиях въезда или по условиям карантина и самоизоляции необходимо обращаться в специализированные ведомства страны прилета.

Обменять билет можно в офисах продаж или онлайн. Для изменения даты вылета через интернет нужно заполнить «Заявку на изменение билетов с оплатой через интернет» и отправить ее на Е-mail: или на факс: (+375 17) 321-24-62.
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