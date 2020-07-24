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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ НАПОМНИЛА О ЛИМИТАХ НА ПОЧТОВЫЕ ПОСЫЛКИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
14:38 24.07.2020
Витебская таможня напомнила о лимитах на почтовые посылки из-за рубежа.
Как отметил начальник оперативно-дежурного отдела Федор Савченко, нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, определены указом № 360. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случаях, когда стоимость товаров в одном МПО не превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и вес не превышает 10 килограммов.
В случае превышения норм подлежат уплате таможенные пошлины по единой ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.
Например, при стоимости почтового отправления 80 евро превышение стоимостной нормы составляет: 80 евро – 22 евро = 58 евро. Подлежащий уплате размер таможенной пошлины составляет: 58 евро х15% = 8,7 евро. Пересчет иностранной валюты производится по официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату ввоза. Также подлежат уплате таможенные сборы за совершение таможенных операций в размере 10 рублей.
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