Витебская таможня напомнила о лимитах на почтовые посылки из-за рубежа.

Как отметил начальник оперативно-дежурного отдела Федор Савченко, нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, определены указом № 360. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случаях, когда стоимость товаров в одном МПО не превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и вес не превышает 10 килограммов.

В случае превышения норм подлежат уплате таможенные пошлины по единой ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Например, при стоимости почтового отправления 80 евро превышение стоимостной нормы составляет: 80 евро – 22 евро = 58 евро. Подлежащий уплате размер таможенной пошлины составляет: 58 евро х15% = 8,7 евро. Пересчет иностранной валюты производится по официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату ввоза. Также подлежат уплате таможенные сборы за совершение таможенных операций в размере 10 рублей.