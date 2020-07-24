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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ОТ ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛИ 46,4 МЛН РУБЛЕЙ
13:58 24.07.2020
В 1 полугодии 2020 года поступления в бюджет от применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщиков Витебской области составили 46,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Витебской области, это на 3,5 млн рублей, или на 8,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. В том числе по организациям поступления составили 34,7 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям 11,7 млн рублей.
За 1 полугодие 2020 года упрощенную систему налогообложения применили 20087 плательщиков, что на 1681 плательщика больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5722 и индивидуальных предпринимателей - 14365.
Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 32,9%. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве – 61,8%.
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