В 1 полугодии 2020 года поступления в бюджет от применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщиков Витебской области составили 46,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Витебской области, это на 3,5 млн рублей, или на 8,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. В том числе по организациям поступления составили 34,7 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям 11,7 млн рублей.

За 1 полугодие 2020 года упрощенную систему налогообложения применили 20087 плательщиков, что на 1681 плательщика больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5722 и индивидуальных предпринимателей - 14365.

Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 32,9%. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве – 61,8%.