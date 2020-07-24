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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕНД «БОБРОВ» ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКУ INDIA PALE LAGER


13:35 24.07.2020

Бренд «Бобров» выпустил альтернативу классическому светлому пиву — охмеленный крафти лагер Бобров India Pale Lager (IPL).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ЗАО «Бобруйский бровар», от традиционного крафтового пива его отличает отсутствие сильной горечи: в «Бобров» она на уровне 30 IBU. В состав продукта входят особые экстракты хмелей, которые придают ему приятный аромат. Содержание алкоголя в новинке 4,5%.

«Как показывают исследования, массовый белорусский потребитель пока не готов пить горький классический крафт, но уже готов попробовать что-то новое, например крафти пиво. Бобров IPL как раз такое. Это вкусная и интересная альтернатива классическому светлому пиву. Самостоятельный, честный, ни на кого не похожий продукт, который будет хорошо принят прогрессивными потребителями. Мы уверены, что Бобров IPL станет своим в “тусовке” людей, которые знают, чего хотят от жизни, следят за трендами и любят новые вкусы в пиве», - отметили в ЗАО «Бобруйский бровар».

Сейчас бренд «Бобров» делает ставку на инновации и современные тренды, меняясь вместе с мировым рынком пива. В дальнейшем в портфеле будут появляются новые продукты и сорта, а бренд и дальше будет приятно удивлять.

Бобров IPL поступил в продажу в середине июля в стеклянных бутылках 0,5 л.
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