В Беларуси приступили к массовой уборке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на 23 июля зерновые и зернобобовые убраны с площади 177,4 тыс. га (8,1%), урожайность 36,6 ц/га. Озимые крестоцветные убраны с площади 260,6 тыс. га (74%). Лен вытереблен на площади 15,0 тыс. га (31%).

Ведутся работы по заготовке кормов. Вторым укосом скошены травы с площади 637,7 тыс. га (78 %), заготовлено 3,7 млн. тонн кормовых единиц (123 % к уровню прошлого года), что на условную голову составляет 11,87 ц. к. ед. (+2,37 ц. к. ед. к уровню прошлого года).

Для проведения уборочных работ в льносеющих организациях республики планируется задействовать 143 самоходные льнотеребилки, 327 льноуборочных комбайнов, 239 оборачивателей лент льна, 50 самоходных оборачивателей-очесывателей, 656 пресс-подборщиков.

В текущем году необходимо убрать практически 2,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, озимых крестоцветных – 350 тыс. га. Лен посеян на площади 48,7 тыс. га.

Для уборки урожая имеется 8,5 тыс. комбайнов, 2,3 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов.