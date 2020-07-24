ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРИСТУПИЛИ К МАССОВОЙ УБОРКЕ УРОЖАЯ


13:20 24.07.2020

В Беларуси приступили к массовой уборке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на 23 июля зерновые и зернобобовые убраны с площади 177,4 тыс. га (8,1%), урожайность 36,6 ц/га. Озимые крестоцветные убраны с площади 260,6 тыс. га (74%). Лен вытереблен на площади 15,0 тыс. га (31%).

Ведутся работы по заготовке кормов. Вторым укосом скошены травы с площади 637,7 тыс. га (78 %), заготовлено 3,7 млн. тонн кормовых единиц (123 % к уровню прошлого года), что на условную голову составляет 11,87 ц. к. ед. (+2,37 ц. к. ед. к уровню прошлого года).

Для проведения уборочных работ в льносеющих организациях республики планируется задействовать 143 самоходные льнотеребилки, 327 льноуборочных комбайнов, 239 оборачивателей лент льна, 50 самоходных оборачивателей-очесывателей, 656 пресс-подборщиков.

В текущем году необходимо убрать практически 2,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, озимых крестоцветных – 350 тыс. га. Лен посеян на площади 48,7 тыс. га.

Для уборки урожая имеется 8,5 тыс. комбайнов, 2,3 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2020
валюта курс
EUR 2.7624
USD 2.3857
RUB 3.3613
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7711 +0.0087
USD 2.3898 +0.0041
RUB 3.3399 -0.0214
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.7790
USD 2.3940 2.4010
RUB 3.3300 3.3450
подробнее

Конвертация в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 82.7000 83.5000
USD/RUB 71.4000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте