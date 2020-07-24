В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-июнь 2020 года поступило 1295,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 597,8 млн рублей, местные бюджеты – 697,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,5%, или 1250,3 млн рублей.

На долю 12 бюджетообразующих организаций приходится 52,1% общих поступлений, или 674,8 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 24,3 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 20,4 млн рублей, что составляет 1,9% и 1,6% поступлений соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 33,6%, налог на добавленную стоимость – 23,6% и подоходный налог – 21,4».