В автодорожном пункте пропуска «Берестовица» приступили к строительству рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, ведущим бенефициаром этого международного проекта (LIP/0015), реализуемого в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020гг.", выступает Гродненская региональная таможня. Финансовый вклад Евросоюза составляет более 4-х млн евро.

Крупный инфраструктурный проект включает в себя комплекс зданий для проведения таможенного контроля транспортных средств, контейнеров, грузов и багажа с применением инспекционно-досмотрового комплекса. К объекту будут проложены инженерные сети, возведены пожарные резервуары, резервные источники электроснабжения, частично реконструированы проезды и площадки на территории пункта пропуска.

Сейчас уже подготовлена площадка под строительство ИДК, возводится фундамент ангара рентгеновской установки и административно-диспетчерского пункта. Начаты работы по замене асфальтобетонного покрытия на въездном направлении грузового транспорта, следующего из Польши в Беларусь, а также площадки для стоянки грузовых транспортных средств.

В рамках проекта, направленного на сокращение времени проведения таможенного контроля и повышение безопасности на белорусско-польской границе, предусмотрена также подготовка специалистов по изучению сканограмм.

Применение инспекционно-досмотрового комплекса или так называемого метода «неинтрузивного» досмотра позволяет без вскрытия транспортного средства досконально изучить его содержимое в среднем за 10-15 мин.