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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ВЫПУСТИЛ НОВЫЕ ВИДЫ ПЮРЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ТОПТЫШКА»


12:48 24.07.2020

ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» (КОСК) в июле обновило линейку продуктов детского питания торговой марки «Топтышка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, сразу несколько новых пюре для малышей появятся на прилавках магазинов: пюре из яблока, банана, малины и вишни. Продукция без добавления сахара, консервантов, ароматизаторов и красителей.

Выпускается пюре в удобной в банке 190 г. Новый продукт для детей можно давать с 6 месяцев.

«Мы решили сделать упор на производство купажированного, или многокомпонентного пюре «Топтышка» для деток постарше. Такое питание имеет преимущество перед однокомпонентным. Из всего одной баночки ребенок одновременно получает максимальное количество витаминов и минеральных веществ из разных фруктов, ягод, злаков», - прокомментировала начальник технологического отдела предприятия Валентина Григорук.

В целом предприятие готовит сразу пять видов новых пюре с необычными вкусами: пюре из груш, банана и киви, пюре из манго, пюре из груши, банана, малины с овсяной крупой, пюре из персика с бананом и овсяной крупой, а также пюре из яблок и банана с овсяной и гречневой крупой.

Фруктово-ягодное пюре соответствует всем стандартам производства детского питания, в его составе 100-процентные натуральные ингредиенты.
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