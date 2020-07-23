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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ СОКРАТИЛА ВЫПУСК СТАЛИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА НА 2,4%
12:42 24.07.2020
Беларусь сократила выпуск стали за 6 месяцев 2020 года на 2,4% до почти 1,3 млн тонн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).
При этом производство стали в июне 2020 года упало по сравнению с июнем 2019 года на 4,8% до 210 тыс. тонн.
В целом производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали, в июне 2020 года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 148,3 млн тонн.
По сравнению с маем выпуск стали сократился на 0,3 процентных пункта.
В январе-июне 2020 года производство металла упало на 6% до 873,1 млн тонн.
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