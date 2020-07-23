ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ СОКРАТИЛА ВЫПУСК СТАЛИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА НА 2,4%


12:42 24.07.2020

Беларусь сократила выпуск стали за 6 месяцев 2020 года на 2,4% до почти 1,3 млн тонн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).

При этом производство стали в июне 2020 года упало по сравнению с июнем 2019 года на 4,8% до 210 тыс. тонн.

В целом производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали, в июне 2020 года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 148,3 млн тонн.

По сравнению с маем выпуск стали сократился на 0,3 процентных пункта.

В январе-июне 2020 года производство металла упало на 6% до 873,1 млн тонн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2020
валюта курс
EUR 2.7624
USD 2.3857
RUB 3.3613
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7624 +0.013
USD 2.3857 +0.0003
RUB 3.3613 -0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.7790
USD 2.3940 2.4010
RUB 3.3300 3.3450
подробнее

Конвертация в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 82.7000 83.5000
USD/RUB 71.4000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте