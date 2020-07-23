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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ В ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ДЕЛАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВС БЕЛАРУСИ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 27,7%


12:21 24.07.2020

В I полугодии 2020 года в производстве судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси находилось 152 дела, из них 114 дел составили споры в области авторского права и смежных прав; 38 дел – споры в области права промышленной собственности, из них 7 дел – жалобы на решения Апелляционного совета при патентном органе; 2 дела – жалобы на решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 33 дела (или 27,7%) увеличилось количество дел (119 дел в первом полугодии 2019 года), находящихся в производстве коллегии.

Всего коллегией рассмотрено 96 дел (63,1%), из которых 76 дел составили споры в области авторского права и смежных прав; 20 дел – споры в области права промышленной собственности, из них 2 дела – жалобы на решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 5 дел – жалобы на решения Апелляционного совета при патентном органе.

За аналогичный период 2019 года коллегией было рассмотрено 69 дел (58%).

С вынесением решения рассмотрено 63 дела (65,6%), по 33 делам (34,4%) вынесены определения.

По 28 делам требования удовлетворены в полном объеме; по 23 делам требования удовлетворены в части; по 12 делам в удовлетворении требований отказано.

В результате эффективного проведения всеми судьями коллегии примирительных процедур на стадии досудебной подготовки дел к судебному разбирательству по 33 делам (или 34,4%) из 96 рассмотренных по существу, вынесены определения о прекращении производств в связи с добровольным урегулированием споров, в том числе по 18 делам – в связи с отказами истцов от исков, по 15 делам – в связи с утверждением мировых соглашений.
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