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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ ПОСТРОЕНО 3,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
12:09 24.07.2020
В I полугодии 2020 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 3,4 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 309,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 187,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 60,5% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 140,7 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 97,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 73,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 23,8% от общего ввода по области.
В I полугодии 2020 г. введены в эксплуатацию 32 многоквартирных энергоэффективных жилых домов общей площадью 162,2 тыс. квадратных метров, что составляет 95,9% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья без учета индивидуальных застройщиков.
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