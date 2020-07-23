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ЭКОНОМИКА РБ
ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕНЫХ ПОДТВЕРДИЛО ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ОБЪЕМЕ 12 МЛРД КИЛОВАТТ-ЧАСОВ В ГОД
11:56 24.07.2020
Исследование ученых подтвердило технический потенциал электропотребления Беларуси в объеме 12 млрд киловатт-часов в год. Об этом журналистам сообщил и.о. директора ГП «Институт энергетики НАН Беларуси», член Наблюдательного совета республиканского конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь» Николай Шевчик.
«Институт энергетики выполнил исследование о потреблении электроэнергии странами Европы по различным отраслям. Полученные результаты сравнили с потенциалом электропотребления аналогичных сфер экономики Беларуси. Исследование подтвердило технический потенциал электропотребления Беларуси в объеме 12 млрд киловатт-часов в год и будет подробно представлено в одном из ближайших номеров нашего журнала», - рассказал он.
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