ЭКОНОМИКА РБ

ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕНЫХ ПОДТВЕРДИЛО ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ОБЪЕМЕ 12 МЛРД КИЛОВАТТ-ЧАСОВ В ГОД

11:56 24.07.2020 Исследование ученых подтвердило технический потенциал электропотребления Беларуси в объеме 12 млрд киловатт-часов в год. Об этом журналистам сообщил и.о. директора ГП «Институт энергетики НАН Беларуси», член Наблюдательного совета республиканского конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь» Николай Шевчик. «Институт энергетики выполнил исследование о потреблении электроэнергии странами Европы по различным отраслям. Полученные результаты сравнили с потенциалом электропотребления аналогичных сфер экономики Беларуси. Исследование подтвердило технический потенциал электропотребления Беларуси в объеме 12 млрд киловатт-часов в год и будет подробно представлено в одном из ближайших номеров нашего журнала», - рассказал он.