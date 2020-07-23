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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОКЛАДА ПО СЭО ПРОЕКТА ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ ПРОЙДЕТ С 27 ИЮЛЯ ПО 28 АВГУСТА


11:45 24.07.2020

С 27 июля по 28 августа 2020 года будут проходить общественные обсуждения экологического доклада по стратегической экологической оценке (СЭО) проекта Стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года (Водная стратегия до 2030 года).

Как сообщили ЭКОПРЕС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, проведение общественных обсуждений экологического доклада по СЭО проекта Водной стратегии до 2030 года осуществляется в соответствии с постановлением Совмина от 14 июня 2016 г. № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь».

С целью подготовки и проведения общественных обсуждений экологического доклада по СЭО проекта Водной стратегии до 2030 года Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 10 июля создана соответствующая комиссия, состав которой сформирован с учетом предложений заинтересованных государственных органов.

Сроки и порядок направления замечаний и предложений по экологическому докладу по СЭО, а также заявления о необходимости проведения собрания определены в уведомлении.

Экологический доклад по СЭО размещен на сайтах РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» , а также областных и Минского городского исполнительных комитетов.

Замечания и предложения по экологическому докладу СЭО проекта Водной стратегии до 2030 года необходимо направлять в адрес РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (220086, Минск, ул. Славинского 1, корпус. 2) или по e-mail: до 28 августа 2020 г.
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