Комитет «Витебскоблимущество» совместно с Оршанским райисполкомом актуализировал перечень неиспользуемых и неэффективно используемых объектов недвижимости, расположенных на территории Оршанского района (на 1 июля 2020 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, по каждому неиспользуемому объекту определены сроки и способы вовлечения в хозяйственный оборот. Данные объекты предлагаются к продаже, аренде и безвозмездной передаче.

Ознакомиться с перечнем объектов недвижимости Оршанского района с описанием и контактными данными можно здесь.