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ЭКОНОМИКА РБ
НЕДВИЖИМОСТЬ С ПРЕФЕРЕНЦИЯМИ ДЛЯ БИЗНЕСА ПРЕДЛАГАЕТСЯ В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ
11:19 24.07.2020
Комитет «Витебскоблимущество» совместно с Оршанским райисполкомом актуализировал перечень неиспользуемых и неэффективно используемых объектов недвижимости, расположенных на территории Оршанского района (на 1 июля 2020 года).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, по каждому неиспользуемому объекту определены сроки и способы вовлечения в хозяйственный оборот. Данные объекты предлагаются к продаже, аренде и безвозмездной передаче.
Ознакомиться с перечнем объектов недвижимости Оршанского района с описанием и контактными данными можно здесь.
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