В целях повышения надежности работы энергосистемы, интеграции в нее Белорусской АЭС, дополнительного резервирования мощности и мягкости прохождения ночных провалов энергопотребления до конца 2020 года будут введены электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров.

Он пояснил, что ввод оборудования суммарной мощностью 760 МВт предусмотрен на электрических станциях, включая Березовскую и Лукомльскую ГРЭС, ТЭЦ и мини-ТЭЦ. Электрокотлы мощностью еще 156 МВт введут на крупных котельных. Основной их объем будет введен в августе-ноябре, в декабре останется ввести оборудование мощностью около 20 МВт. Наличие электрокотлов поможет обеспечить надежность энергосистемы с учетом суточных колебаний потребления электроэнергии.

При этом электрокотлы на 916 МВт будут введены именно на котельных и станциях министерства энергетики. Мы поставили для себя такую задачу, и она будет выполнена. В принципе, планы больше – разговор идет о 1116 МВт, – добавил Владимир Бобров.