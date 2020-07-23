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ЭКОНОМИКА РБ


ДО КОНЦА ГОДА В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ 22 НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


10:40 24.07.2020

В Беларуси до конца года планируют разработать 22 новые строительные нормы. Такую информацию озвучила на пресс-конференции начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

По ее словам, на сегодня постановлениями Минстройархитектуры утверждены 32 строительные нормы. Документы официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлениями ведомства также утверждены 4 строительных правила, ознакомиться с которыми можно бесплатно в читальном зале Национального фонда технических нормативных правовых актов, читальном зале РУП "Стройтехнорм" и на сайте Национального фонда ТНПА.

"Межведомственный совет при правительстве Беларуси согласовал 8 строительных норм и 3 стройправила, до конца этого года планируем их утвердить. Осуществляется также разработка 22 строительных норм, которая будет завершена до конца 2020 года. На стадии разработки - 28 строительных правил, которые будут определять принципы и механизмы реализации новых строительных норм. Их разработку планируем закончить в 2021 году", - рассказала Ольга Верамей.
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