Заместитель директора Скидельского сахарного комбината обвиняется в получении взяток и заключен под стражу. Об этом сообщила в эфире программы «Причины и следствие» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«В Гродно 8 июля при получении денежных средств в размере 1950 рублей был задержан один из руководителей ОАО «Скидельский сахарный комбинат». Деньги мужчине передавались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Дело расследуется главным управлением по расследованию преступлений в сфере оргпрестпности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности», - рассказала она.