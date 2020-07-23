Запуск БелАЭС будет способствовать развитию электротранспорта. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

По его словам, комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции, утвержденный постановлением Совета министров № 169 от 01.03.2016, практически выполняется на 99%.

«Инвестиционные планы предприятий подвергаются постоянной корректировке, соответственно мы вносим данные изменения и информируем энергетиков», - сказал он.

Кроме того, ввод БелАЭС дает стране импульс внедрять новые технологии, материалы и оборудование. Это шаг вперед, который обусловит рост валового внутреннего продукта, позволит Республике Беларусь снизить его энергоемкость.

По словам Михаила Малашенко, план по повышению потребления электрической энергии в Беларуси включает около 180 мероприятий. Прежде всего, это модернизация действующих предприятий, ввод в эксплуатацию новых производств и технологий – от предприятий Минпрома до организаций концерна «Белнефтехим». Это модернизация Мозырского НПЗ, ОАО «Гродно Азот», Белорусского металлургического завода.

Помимо этого плана, есть и дополнительные мероприятия – проекты, где природный газ можно заменить электричеством, пояснил Михаил Малашенко.

«Это внедрение индукционных печей, инфракрасных систем обогрева. Новые направления можно внедрить примерно на 20 предприятиях», – добавил он.

Рассматривается в том числе и возможность заместить в системе ЖКХ неэффективные энергоисточники, где себестоимость 1 гигакалории составляет более 100 рублей.

Все эти мероприятия позволят увеличить электропотребление в Беларуси на 2,8 млрд кВт•ч. Однако увеличение электропотребления – не самоцель, главное – это внедрение новых технологий, – отметил Михаил Малашенко.