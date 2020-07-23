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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСТИТЬ 600 ТЫСЯЧ ШВЕЙНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ


09:43 24.07.2020

К новому учебному году организации концерна «Беллегпром» расширили ассортимент школьной одежды как для девочек, так и для мальчиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, планируется, что торговые организации республики поступит порядка 600 тысяч швейных и трикотажных изделий для детей школьного возраста. Покупателям будет предложено более 500 моделей, из них почти 300 – новые.

Коллекции одежды делового стиля для девочек включают сарафаны, платья, юбки, жилеты, жакеты, брюки, которые дополняют классические деловые и нарядные блузки. Для мальчиков предлагаются пиджаки, жилеты, брюки, жакеты, кардиганы, которые дополняют сорочки и джемперы.

Для производства школьного ассортимента используются поливискозные и полушерстяные ткани, смесовые ткани с содержанием хлопка, трикотажные полотна, которые соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к детской одежде. Важное отличие коллекции школьной формы 2020/2021 от предыдущих сезонов – многообразие изделий из ткани в клетку. Популярными остаются трикотажные модели – это удобно, такая одежда не мнется и не сковывает движений. Новинкой сезона станут блузки из хлопка, вышитого с использованием техники ришелье, выпущенные ЗАО «Калинка».

Школьная коллекция представлена широким размерным рядом, что позволит подобрать одежду для всех возрастных групп учащихся. Большая часть моделей – с регуляторами, что обеспечит идеальную посадку на фигуре разной комплектации. Выпускаются модели и для детей с нестандартной фигурой.

Предприятия отрасли при производстве школьной одежды преимущественно сохранили отпускные цены на уровне 2019 года.

Одежду делового стиля для школьников выпускают десять швейных и трикотажных организаций концерна «Беллегпром». Среди них – ОАО «Славянка», ОАО «Свiтанак», ОАО «Жлобинская швейная фабрика», ЗАО «Калинка» и другие. Ряд предприятий производит одежду для занятий физической культурой и спортом.

С коллекцией одежды делового стиля для учащихся учреждений общего среднего образования в сезоне 2020-2021 можно ознакомиться здесь.
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