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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОБЕЩАЮТ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ


09:31 24.07.2020

В Беларуси будут увеличиваться объемы строительства жилья. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на заседании коллегии Минстройархитектуры.

«…поставлена задача по увеличению объемов строительства жилья в республике. Этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с Министерством экономики и Министерством финансов. Особое внимание необходимо обратить на возведение арендного жилья и жилых домов, в которых электрическая энергия используется для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Формировать планы по их строительству на последующие годы нужно уже сегодня», - сказал Владимир Кухарев, которого цитирует сайт правительства.

Вице-премьер поручил Минстройархитектуры совместно с предприятиями отрасли принять меры по увеличению экспорта строительных услуг.

Как сообщалось ранее, в текущем году в Беларуси запланировано ввести в эксплуатацию 4 млнкв. метровжилья, изних – 984,13 тыс. кв. метров с господдержкой.

Что касается развития рынка арендного жилья, то на текущий год Правительством установлено задание по вводу в эксплуатацию арендного жилья в объеме 135 тыс. кв. метров, в 2021 году в планах возвести не менее 250 тыс. кв. метров такого жилья. На заседании коллегии Минстройархитектуры облисполкомам и Мингорисполкому поручено определить конкретное количество организаций и предприятий, которые заинтересованы и могут строить арендное жилье.

Также в Беларуси планируется поэтапно увеличивать количество электродомов. В 2020 году, в соответствии с постановлением Совета Министров, запланировано ввести в эксплуатацию 135 тыс. кв. метров такого жилья. На 2021 год предполагается установить задание в объеме не менее 270 тыс. кв. метров. С учетом серьезных планов по строительству электродомов на 2021-2025 годы поставлена задача совместно с Минэнерго определиться по каждому объекту для возможности своевременного проектирования и строительства электросетей.
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