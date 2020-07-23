Трехдневный образовательный онлайн-форум BSU Social Media впервые пройдет с 3 по 5 августа в БГУ

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен проект на развитие студенческих социальных медиа, а также создание условий для дополнительного образования молодежи.

В программу форума включены лекции, мастер-классы экспертов в области SMM, блогинга, подкастинга, а также преподавателей кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ.

К участию приглашаются авторы, редакторы, SMM-специалисты студенческих изданий всех факультетов университета. Для этого необходимо зарегистрироваться до 25 июля.

Слушателей обучат навыкам составления презентации и продвижения изданий в интернете, работе с разными видами контента. Также участникам предстоит самостоятельно выполнить практические задания, которые потом оценят эксперты.

Организатором форума выступил факультет журналистики БГУ.