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ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕХДНЕВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ BSU SOCIAL MEDIA ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ С 3 ПО 5 АВГУСТА В БГУ
18:21 23.07.2020
Трехдневный образовательный онлайн-форум BSU Social Media впервые пройдет с 3 по 5 августа в БГУ
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен проект на развитие студенческих социальных медиа, а также создание условий для дополнительного образования молодежи.
В программу форума включены лекции, мастер-классы экспертов в области SMM, блогинга, подкастинга, а также преподавателей кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ.
К участию приглашаются авторы, редакторы, SMM-специалисты студенческих изданий всех факультетов университета. Для этого необходимо зарегистрироваться до 25 июля.
Слушателей обучат навыкам составления презентации и продвижения изданий в интернете, работе с разными видами контента. Также участникам предстоит самостоятельно выполнить практические задания, которые потом оценят эксперты.
Организатором форума выступил факультет журналистики БГУ.
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