Проблема с маркировкой товаров легкой промышленности по-прежнему остается актуальной. Это отметила начальник отдела государственного надзора за техническим регламентами и стандартами в легкой, деревообрабатывающей промышленности и стройиндустрии Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Людмила Кузнецова.

По ее словам, в результате проведенных в первом полугодии 2020 года контрольно-надзорных мероприятий к реализации запрещена 1331 партия продукции на сумму более 250 тыс. рублей. Выданы предписания и направлены рекомендации об устранении нарушений 87 субъектам хозяйствования. Составлены и направлены на рассмотрение в суд 140 протоколов об административном правонарушении. Выданы предписания об изъятии из обращения 67 наименований продукции. К ввозу и обращению запрещено 40 наименований товаров. Также на территории Беларуси прекращено действие 27 документов об оценке соответствия.

Кроме того, в Минской области и Минску проведено 41 контрольно-надзорное мероприятие в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию продукции легкой промышленности «по низким ценам».

«Это почти треть всех контрольно-надзорных мероприятий, которые выполняются по продукции легкой промышленности», – сказала Людмила Кузнецова.

Из проверенных 603 наименований продукции 601 (99,7%) не соответствовало требованиям технических регламентов по безопасности, маркировке и обязательному подтверждению соответствия.

По результатам была запрещена реализация 592 партий продукции, изъято из обращения 26 наименований опасной продукции, составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, приостановлена работа четырех торговых объектов, которыми не были приняты действенные меры по устранению нарушений, выявленных при мониторингах, и реализовывалась продукция с грубыми нарушениями требований безопасности.

По информации Людмилы Кузнецовой, в швейных, трикотажных изделиях для детей была выявлена низкая гигроскопичность (способность материала поглощать и отдавать влагу) и воздухопроницаемость материала изделий. Это очень важные для здоровья и самочувствия детей показатели. Значения были в 6-8 раз ниже, чем установлено нормами.

В обуви в несколько раз меньше нормы оказалась прочность крепления деталей низа. В ученических рюкзаках отсутствовали светоотражающие элементы. Были выявлены нарушения в части применения недопустимых синтетических материалов в бельевых изделиях для детей в возрасте до одного года. Показатель «вид и массовая доля натурального и химического сырья» в материале изделий не всегда соответствовал фактическому.