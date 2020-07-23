Лукашенко заявил о выполненном обещании по зарплате в тысячу рублей. Заявление прозвучало сегодня на совещании с руководством экономического блока страны.

По его словам, в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей (лишь Могилевская область не дотянула Br7 до тысячи).

"Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он привел в качестве примера отдельные категории работников (например, воспитатели детских садов), которые, несмотря на значительную нагрузку, все еще не получают тысячу рублей. Таких граждан Лукашенк поручил поддержать, изыскав при необходимости дополнительные финансовые источники.

"Найти источники, вплоть до нетрадиционных, чтобы поддержать этих людей. Я не хочу сказать, что мы должны заплатить по тысяче с лишним рублей всем тем, кто просто придет на работу. Нет, - добавил Лукашенко. - Прошу доложить: какие меры принимаются по созданию условий для достойного заработка тем, кто стремится заработать. Не просто праздно шатающимся (есть у нас и такие). Но подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь".

Кроме того, он обратил внимание на необходимость решить застарелую проблему, когда рост зарплаты опережает рост производительности труда.