Около 1 млн рублей планирует направить Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь на финансирование научно-исследовательских проектов ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта». Об этом сообщил сегодня во время посещения РНПЦ спорта председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, на следующие пять лет запланирована реализация проектов по оценке биомеханики и реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку с использованием костюма с 3D-моделированием, по разработке современных восстановительных методик после реконструктивных операций коленных суставов и изучения риска развития патологии опорно-двигательного аппарата в зависимости от вида спорта.

«РНПЦ спорта активно взаимодействует в научном и практическом направлении с Министерством здравоохранения, НАН Беларуси и Госкомитетом по науке и технологиям. Такое тесное сотрудничество позволило вывести работу центра на принципиально новый уровень – лаборатория спортивного травматизма обладает уникальными отечественными технологиями и оснащена современным высокотехнологичным оборудованием», – сказал Александр Шумилин.

В свою очередь директор ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта» Ирина Малеваная сообщила, что в лаборатории проводится диагностика состояния опорно-двигательного аппарата от шейного отдела позвоночника до стоп и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата спортсменов высокого уровня методами регенеративной медицины.

«С помощью оптико-топографической системы мы имеем возможность диагностировать нарушения опорно-двигательного аппарата, а также определять наличие мышечного дисбаланса у спортсменов. Главным преимуществом оптико-топографического метода является отсутствие лучевой нагрузки, что делает этот метод незаменимым для динамического наблюдения за спортсменами», – подчеркнула она.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в лаборатории спортивного травматизма обследовались уже более 1,5 тысячи спортсменов, которым по результатам тестирования были даны индивидуальные рекомендации по реабилитации и тренировочному процессу. В настоящее время в РНПЦ спорта приступили к работе по оказанию высокотехнологичных услуг на экспорт. За счет этого будут окуплены государственные вложения и увеличены поступления валюты в страну.

Для проведения научных исследований с использованием новейшего современного оборудования, в том числе РНПЦ спорта, в республике с февраля 2020 года функционирует научно-образовательный кластер «Инновационные технологии в спорте». Инициаторами его создания выступили Белорусский национальный технический университет (БНТУ) и Белорусский университет физической культуры и спорта (БГУФК).

На площадке научно-образовательного кластера, в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, планируется реализовать проект «Создание научно-инновационного центра по тестированию спортсменов сборных и национальных команд Республики Беларусь».

В центре предполагается организовать комплексный контроль за функциональным состоянием спортсменов: определение индивидуального уровня различных сторон подготовленности и кумулятивного тренировочного эффекта, выявление глубинных резервных возможностей организма спортсменов, определение факторов, лимитирующих развитие специальной работоспособности на основании специальных тестов, соответствующих целям и задачам этапа и периода подготовки с учетом специфики вида спорта.