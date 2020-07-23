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ЭКОНОМИКА РБ
В ИНСТИТУТЕ ФИЛОСОФИИ НАН БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАНЫ И ЗАПАТЕНТОВАНЫ ДВЕ ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
17:39 23.07.2020
В Институте философии НАН Беларуси разработаны и запатентованы две полезные модели: «Устройство для тренировки мышц» под названием Power Hoop и «Многофункциональный тренажер динамической и изометрической нагрузки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, тренажеры предназначены для специальной физической подготовки спортсменов-единоборцев в ударных и бросковых видах спорта, а также для развития мышц, участвующих в метательных движениях и для общего физического развития в массовых видах спорта. Отдельной сферой применения «Многофункционального тренажера динамической и изометрической нагрузки» является реабилитация и лечебная физическая культура.
Автор разработок – аспирант Института философии Иван Скиба, который также является кандидатом в мастера спорта по таиландскому боксу и магистром педагогики. Иван Скиба уже более семи лет занимается разработкой инновационных тренажеров и методологии спортивного совершенствования.
Оба тренажера по-своему уникальны. Power Hoop – прост и удобен по конструкции, но при этом обеспечивает максимально эффективную проработку групп мышц и рабочих действий для осуществления ударов, бросков, метаний и иных соревновательных движений. «Многофункциональный тренажер динамической и изометрической нагрузки» – предоставляет возможность единовременного сочетания интенсивной индивидуально подобранной тренировочной нагрузки и высокого уровня безопасности для занимающегося.
Правообладатель патента – Институт философии НАН Беларуси.
Дирекция Института совместно с автором активно генерирует методологию внедрения тренажера в спортивную и физкультурную деятельность как государственных, так и коммерческих учреждений, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги. Также планируется проведение экспертизы запатентованных устройств с целью внедрения в сферу реабилитации и лечебной физической культуры.
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