В Институте философии НАН Беларуси разработаны и запатентованы две полезные модели: «Устройство для тренировки мышц» под названием Power Hoop и «Многофункциональный тренажер динамической и изометрической нагрузки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, тренажеры предназначены для специальной физической подготовки спортсменов-единоборцев в ударных и бросковых видах спорта, а также для развития мышц, участвующих в метательных движениях и для общего физического развития в массовых видах спорта. Отдельной сферой применения «Многофункционального тренажера динамической и изометрической нагрузки» является реабилитация и лечебная физическая культура.

Автор разработок – аспирант Института философии Иван Скиба, который также является кандидатом в мастера спорта по таиландскому боксу и магистром педагогики. Иван Скиба уже более семи лет занимается разработкой инновационных тренажеров и методологии спортивного совершенствования.

Оба тренажера по-своему уникальны. Power Hoop – прост и удобен по конструкции, но при этом обеспечивает максимально эффективную проработку групп мышц и рабочих действий для осуществления ударов, бросков, метаний и иных соревновательных движений. «Многофункциональный тренажер динамической и изометрической нагрузки» – предоставляет возможность единовременного сочетания интенсивной индивидуально подобранной тренировочной нагрузки и высокого уровня безопасности для занимающегося.

Правообладатель патента – Институт философии НАН Беларуси.

Дирекция Института совместно с автором активно генерирует методологию внедрения тренажера в спортивную и физкультурную деятельность как государственных, так и коммерческих учреждений, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги. Также планируется проведение экспертизы запатентованных устройств с целью внедрения в сферу реабилитации и лечебной физической культуры.