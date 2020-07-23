Наибольший процент нарушений, выявляемых в пищевой продукции, приходится на маркировку. Это отметила заместитель начальника управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Ольга Мажейка на пресс-конференции по вопросам защиты потребительского рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции.

По ее словам, областными инспекциями Госстандарта в I полугодии 2020 г. проверено более 5 тыс. наименований пищевой продукции. Нарушения выявлены у 78,9% случаев. Нарушения по маркировке составили примерно 55%. По качеству и безопасности – около 21%, причем из них более 50% – нарушения по реализации продукции с истекшими сроками годности. Еще почти 25% – это отсутствие документов о подтверждении соответствия.

«Если говорить о безопасности продуктов, то основную часть составляют нарушения по микробиологическим показателям – превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, превышение допустимого уровня содержания плесени и дрожжей, а также уровня содержания синтетических красителей и других пищевых добавок. Кроме того, в некоторых товарах были обнаружены недопустимые бактерии группы кишечных палочек, патогенная микрофлора», - сказала Ольга Мажейка.

Еще одно из нарушений, которое часто встречается в последнее время, в частности, в мучных, кондитерских изделиях, – использование при производстве продукции масложирового сырья со сверхдопустимым содержанием транс-изомеров жирных кислот. Данное несоответствие является поводом для выдачи запрета на ввоз и обращение такой продукции на рынке республики.

Одним из приоритетных направлений при проведении контрольно-надзорных мероприятий является реализация продукции легкой промышленности, в том числе предназначенной для детей и подростков. Эта категория охватывает такие группы товаров как: изделия швейные, трикотажные, кожгалантерейные, обувь.

«Только в Минске и Минской области инспекцией Госстандарта по Минской области и Минску за I полугодие 2020 г. проверено более 1000 наименований продукции, реализуемой на рынках и в торговых центрах. Несоответствие требованиям обязательных технических регламентов Таможенного союза установлено более чем в 90% случаев. Это в основном продукция, ввозимая из Китая, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и др.», - рассказала специалист.