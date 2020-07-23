Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством экономического блока страны выразил обеспокоенность ситуацией в промышленном секторе.

По его мнению, промышленность должна воспользоваться преимуществами того, что в Беларуси не было остановлено производство.

"Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Раз спрос на сырье, материалы, металлы и прочее уменьшился, значит и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье дешевле. Но цены на готовый товар не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают другие".